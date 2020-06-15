الفاف تُوجه تحذيرا للاعبي البطولة الوطنية

وجهت الفاف من على موقعها الرسمي، وعلى لسان رئيس لجنتها الطبية، الدكتور دامارجي جمال الدين، مجموعة من النصائح والتحذيرات لاعبي البطولة.

وطالب الدكتور دامارجي، من لاعبي البطولة الوطنية بمُختلف درجاتها، بعدم تناول أي أدوية أو مكملات غذائية دون إستشارة أطباء الأندية التي ينشطون فيها.

وأوضح بأن هيئته، ستواصل مُحاربة المنشطات، والتجاوزات، رغم الظروف الصعبة في البلاد حاليا بسبب جائحة كورونا.

وشددت على أن اللاعبين، مُطالبون بمواصلة إحترام إجراءات الحجر الصحي، وقواعد التباعد الإجتماعي، بإعتبار أن الفيروس لا يزال موجودا في الجزائر.