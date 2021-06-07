“الفاف” تُوضح سبب غياب لاعبي شبيبة القبائل عن قائمة بوقرة

كشف مُدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة اليوم الإثنين، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل، والتي ضمت 23 لاعبا، ووجه “الماجيك” الدعوة ضمن هذه القائمة، للاعبين الناشطين في أبرز الأندية الوطنية من المحترف الأول للدخول في التربص الأول المقرر من 13 إلى 17 جوان الجاري، بمركز سيدي موسى.

الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وضح سبب غياب أي إسم من شبيبة القبائل عن القائمة التي أعلن عنها مُدرب المنتخب المحلي، حيث غرد الحساب:”الناخب الوطني قام باعفاء لاعبي شبيبة القبائل من التربص لارتباطهم مع ناديهم بمنافسة كأس الكونفيدرالية الأفريقية”.

يذكر أن هذا التربص الأول للمنتخب المحلي بقيادة مجيد بوقرة، ستتخلله مباراة ودية تحضيرية أمام مُنتخب بوروندي، يوم 16 جوان الجاري بملعب وهران الجديد.