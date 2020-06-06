الفاف :”زمن إستغلال الخضر للفت أنظار منتخبات أخرى ولّى”

الرياضة
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الفاف :”زمن إستغلال الخضر للفت أنظار منتخبات أخرى ولّى”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّرت الفاف عند دعمها للناخب الوطني جمال بلماضي ، بعد تكذيبه لما تم تداوله بخصصوص رغبته في ضم جوناثدن شوان

وأوضح الإتحاد الجزائري ، بأن “زمن إستغلال الخضر من أجل لفت أنظار منتخبات أخرى قد ولى”.

وألمحت هيئة خير الدين زطشي ، بالجملة السالفة ذكرها ، للاعب نادي فرايبورغ الذي أكد أأنه يطمح لتمثيلففن

وكان الظهير الأيمن البالغ من العمر 29 عاما ، أكد في تصريحات لـ “فرانس فوتبول” بأنه تلقى إتصالا من بلماضي.

ليقوم الرجل الأول في الخضر ، بعدها بنفي ذلك ، موضحا بأنه لم يتحدث مع شميد لا بششكل مُباشر ولا غير مُباشر.


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