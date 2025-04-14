الفاف ستتكفل بسفرية شباب قسنطينة لمواجهة نهضة بركان

اعلن وزير الرياضة، وليد صادي، أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ستتكفل بتنقل النادي الرياضي القسنطيني نحو المغرب ذهابا وإيابا لمواجهة نادي نهضة بركان في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك خلال حضور، صادي، مأدبة عشاء نظمتها ولاية قسنطينة على شرف النادي الرياضي القسنطيني، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقدمت السلطات المحلية، ممثّلةً في الولاية والبلدية مساعدات مالية تحفيزا للنادي من اجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والعودة بالتأهل أمام نهضة بركان.

وقال والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، إن الولاية تقف خلف الفريق في كل صغيرة وكبيرة. ووعد بتحفيزات مالية في حال التأهل إلى النهائي.

وسيواجه فريق شباب قسنطينة منافسه نهضة بركان في المغرب يوم 20 أفريل الجاري. على أن تجرى مباراة العودة يوم 27 من الشهر نفسه.

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