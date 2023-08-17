الفاف.. غرفة النزاعات تحدد آخر أجل للأندية واللاعبين لإيداع ملفاتهم

حددت غرفة حل النزاعات، اليوم الخميس، آخر أجل لاستقبال ملفات النزاعات الخاصة بالموسم الكروي 2022-2023.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعه الرسمي، بيان، لقرار غرفة النزاعات، فيما تعلق بملفات الاندية، واللاعبين.

وجاء في هذا البيان: “تعلم الغرفة الوطنية لحل النزاعات، الأندية، واللاعبين، بأن آخر أجل لإيداع ملفات النزاعات، حدد بتاريخ 30 أوت الجاري، على الساعة الرابعة مساء”.