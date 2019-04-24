“الفاف” لن تغيّر مقرّ إقامة “الخضر” في مصر وتقبل بملعب الدفاع الجوي

استقرت الاتحادية الجزائرية، رسميا، على خيار خطة اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، المزمع انطلاقها يوم 21 جوان القادم، فيما يخص مكان الإقامة والملعب الذي يحتضن مباريات الدور الأول من المنافسة.

وكان وفد الفاف رفقة الناخب الوطني قد عاينوا ملعب الدفاع الجوي الذي اختير لاحتضان مواجهات المجموعة الثالثة، كما أنهم زاروا فندق «روايال كيمبينسكي» الفاخر بالقاهرة وملعب التدريبات الخاص بنادي إنبي المصري.

ولم يكشف الوفد الجزائري عن أي اعتراض أو رغبة في التغيير نحو وجهة أخرى. وأكد المنسق العام لكأس أمم إفريقيا، أحمد مجاهد، في تصريحات له، أن اللجنة المنظمة ليس لديها أي خطط لتغيير أماكن إقامة المنتخبات المشاركة في البطولة، عقب إقرارها بشكل رسمي بعد القرعة.

كما شدّد على أنه لا نية للتغيير وأن المنتخب الراغب في الانتقال لفندق مختلف يكون على نفقته الشخصية بعيدًا عن اللجنة المنظمة.

وحتى الآن جميع المنتخبات ملتزمة بخطط الإقامة وملاعب التدريب، ويتقاسم منتخبا كينيا والسنغال فندق «طيبة روز».

ويتدرب الأول بالملحق رقم واحد لملعب الدفاع الجوي والثاني بالملحق رقم 3 بملعب الدفاع الجوي، وينزل الخضر في فندق خمس نجوم «رويال كيمبينسكي» ويتدربون بملعب تدريبات نادي إنبي.

وينزل منتخب تنزانيا بفندق «هيلنان لاند مارك» ويتدرب بملعب تدريبات نادي بترو سبورت.