الفاف مطالبة بتحديد أسماء الأندية التي ستشارك في البطولات الإفريقية قبل 31 أوت

سيكون الإتحاد الجزائري لكرة القدم أمام مشكل جديد بسبب تأخر إصدار القرار المتعلق بإنهاء الموسم الكروي الجاري 2019-2020، خصوصا بعدما طالب الإتحاد الإفريقي من الإتحادات تحديد أسماء الأندية التي ستشارك في البطولات الإفريقية للموسم المقبل 2020-2021.

وأكد موقع kcik442 الكاميروني أن هيئة الكاف راسلت الإتحادات الإفريقية لتحديد أسماء المتأهلين لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية قبل تاريخ 31 أوت المقبل.

وسيكون من المستحيل تحديد أسماء المشاركين في البطولات الإفريقية بالنسبة للجزائر قبل هذا التاريخ، خصوصا إذا تمسك الإتحاد الجزائري بقرار إستئناف المنافسة، والتي قد تكون شهر سبتمبر المقبل.