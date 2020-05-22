الفاف وأربعة اتحادات إفريقية يقترحون ثلاثة سيناريوهات لإنهاء الموسم الجاري

شارك الأمين العام لـ”الفاف”، محمد ساعد، في الإجتماع الذي بادر بالدعوة إليه الإتحاد النيجيري لكرة القدم، قصد إيجاد حل لاستئناف المنافسات الكروية، الي تم تجميدها قبل شهرين، بسبب كورونا.

وكشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أن هذا الإجتماع الذي تم بتقنية “الفيديو”، جرى بمشاركة الأمين العام للفاف، محمد ساعد، ونظرائه، بنجامين بانلوك (الكاميرون)، فيكتور سيسي (السنغال)، ابراهيما سانجار (مالي)، أكو موريس (غانا).

وأسفر هذا الإجتماع، عن ثلاثة مقترحات، وسيناريوهات محتملة لإنهاء الموسم الكرو ي الجاري 2019-2020، والتي جاءت على النحو التالي:

– الموسم الأبيض

– استئناف المنافسة بعد رفع الحجر الصحي

– تنظيم مباريات فاصلة لتحديد الأندية المتوجة، والأندية التي تسقط للقسم الأدنى.