“الفاف” والأندية الجزائرية يترحمون على ضحايا حادث بومرداس

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” وليد صادي، رسالة تعزية ومواساة، اشر الحادث الأليم الذي وقع اليوم الجمعة، بولاية بومرداس.

ونشرت الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة التعزية التي وجهها صادي، باسمه، ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، والتي ترحم من خلالها على صحايا الحادث، وتمنى الشفاء للمصابين.

كما حرص رئيس الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، بدوره على تعزية عائلات الضحايا، وباداء تضامنه وتمنياته بالشفاء للمصابين.

وبدورها نشرت معظم الأندية الجزائرية، عبر صفحاتها الرسمية، عبارات التعزية والمواساة، لعائلات الضحايا.