“الفاف” والأندية المحترفة يهنؤون الأمة الاسلامية بالسنة الهجرية الجديدة

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، رسالة تهنئة، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1446.

وكتب الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعه الرسمي: “نتمنى لكم سنة هجرية سعيدة.. كل عام وانتهم بخر”.

وبدورها حرصت معظم الأندية الجزائرية المحترفة، على تهنئة الشعب الجزائري، والاكة الاسلامية بهذه المناسبة.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتمنى لكم سنة هجرية سعيدة

كل عام وأنتم بخير 🙌🕌 pic.twitter.com/C2lfnCwcFa — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) July 7, 2024