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الرياضة

“الفاف” والأندية المحترفة يهنؤون الأمة الاسلامية بالسنة الهجرية الجديدة

بقلم كريم تيغرمت
“الفاف” والأندية المحترفة يهنؤون الأمة الاسلامية بالسنة الهجرية الجديدة
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وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، رسالة تهنئة، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1446.

وكتب الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عبر موقعه الرسمي: “نتمنى لكم سنة هجرية سعيدة.. كل عام وانتهم بخر”.

وبدورها حرصت معظم الأندية الجزائرية المحترفة، على تهنئة الشعب الجزائري، والاكة الاسلامية بهذه المناسبة.

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