“الفاف” والأندية يهنئون الشعب الجزائري بذكرى اندلاع الثورة

هنّأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” رفقة مختلف الأندية المحلية بذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وتحتفل اليوم السبت الموافق للفاتح من شهر نوفمبر 2025، الجزائر، بمرور 71 سنة عن ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وسارعت “الفاف” رفقة الأندية الجزائرية، إلى تقديم أحر التهاني للشعب الجزائري، بمناسبة هذه الذكرى العظيمة.

متمنين أن تبقى الجزائر شامخة في كل عام، وراجين من المولى عز وجل أن يعيد علينا جميعا هـذه الذكرى الغالية على قلوب كل الجزائريين بالخير على وطننا العزيز المفدي بمزيد من الـرقي والتقدم والازدهار في كنف الآمـن والإستقـرار.