الفاف والرابطة المحترفة يتفقان على تقديم مباريات الجولة العاشرة

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، بالاتفاق مع الرابطة المحترفة، على تقديم مباريات الجولة الـ10 من البطولة المحترفة.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، عن اتفاقها مع رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، على تقديم مباريات الجولة العاشرة ليوم 9 نوفمبر، بدل 10 نوفمبر.

كما أوضحت الفاف، بأن هذا القرار، يهدف لوضع لاعبي البطولة المحترفة، تحت تصرف مدرب المنتخب الوطني للمحليين.

وتم استحداث لجنة تنسيق، بين الفاف والرابطة، لوضع برمجة متناغمة لمباريات البطولة، وكأس الجزائر، بما يتماشى والتربصات المقررة للمنتخب الوطني للمحليين.

وتأتي هذه القرارات ضمن مخرجات الإجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي، والذي انعقد أمس الأحد، تحت إشراف رئيس الفاف جهيد زفيزف.