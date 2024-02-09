الفاف والرابطة الوطنية يستدعيان رؤساء الأندية العاصمية

استدعى الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” برفقة الرابطة الوطنية رؤساء الأندية العاصمية لعقد اجتماع طارئ.

وسيكون الإجتماع يوم غد بمقر “الفاف” بدالي براهيم الذي سيكون اهتمامه الأول دراسة مشكلة الملاعب والبرمجة.

و كان اختلاط البرمجة للمباريات بالعاصمة قد صنع الجدل لدى الأنصار، بعد تصادم مباريات شباب بلوزداد و إتحاد العاصمة إلى جانب مولودية العاصمة ونجم بن عكنون في نفس الملعب.

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