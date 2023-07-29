الفاف واللجنة الأولمبية يعزيان في وفاة مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة

تقدّمت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية بتعزية في وفاة مدرب الشباب والرياضة لولاية البليدة ساعد زوقاوي.

وتقدمت بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الراحل، راجيين من الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه. ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، التعزية الخاصة في وفاة ساعد زوقاوي عبر الموقع الرسمي لها اليوم السبت، كما دعت الله عز و جل أن يتغمده برحمته الواسعة.

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