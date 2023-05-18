الفاف وطاقم الخضر يتضامنون مع بن ناصر

أعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وطاقم المنتخب الوطني، تضامنهم مع الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، رسالة تضامن، باسم رئيس “الفاف” جهيد زفيزف، وطاقم المنتخب الوطني.

وعبّر زفيزف، باسمه وباسم أعضاء طاقم المنتخب الوطني، عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لبن ناصر، وعودته سريعا للميادين.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، طمأن مؤخرا، محبيه من خلال رسالة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أكد من خلالها محافظته على معنوياته العالية.