الفاف ووزارة الرياضة يُعزيان في وفاة مُستشار سبقاق

قدمت وزارة الشباب والرياضة تعازيها الخالصة في وفاة نذير بلعياط المدير العام السابق للرياضة.

وعبر وزير الشباب والرياضة “عبد الرزاق سبقاق” عن حُزنه لوفاة مستشاره مُؤكدا وقوفه مع عائلة الفقيد في هذا الظرف الصعب.

وفي نفس السياق قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيسه شرف الدين عمارة التعازي في رحيل بلعياط.

وفارق نذير بلعياط الحياة بعد تعرضه لوعكة صحية.

الوزير سبقاق ينعي وفاة كمال لموي

وجّه وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تعازيه القلبية للأسرة الرياضية، وعائلة لموي، إثر تلقيه نبأ وفاة الناخب الوطني السابق كمال لموي.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عبارات التعزية التي وجهها الوزير سبقاق، إثر هذا المصاب الجلل.

كما عبر وزير الشباب والرياضة، عن عن صادق مواساته لعائلة المرحوم، والأسرة الرياضية، بالخصوص أسرة كرة القدم.

يذكر أن الفقيد كمال لموي، انتقل إلى رحمة الله، اليوم الإثنين، بعد تعرضه للاصابة بفيروس كورونا.

وزير الشباب والرياضة يحضر جنازة لاعب مولودية سعيدة لوكار

تواجد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق في جنازة لاعب مولودية سعيدة “سفيان لوكار”.

واستغل الرجل الأول في الرياضة الجزائرية فرصة قيامه بزيارة تفقدية للمنشآت الرياضية بولاية وهران صبيحة اليوم الأحد من أجل حضور الجنازة.

وشُيع قائد مولودية سعيدة الذي فارق الحياة أمس السبت في لقاء ناديه أمام المُضيف جمعية وهران الى مثواه الأخير عشية اليوم بمسقط رأسه بسعيدة.

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أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة لكرة القدم. فاقت مبلغ “الألف مليار سنتيم” بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير سبقاق خلال اجتماعه مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني. بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس الاثنين، أن ” الديون الجبائية وغير الجبائية. المترتبة على الأندية المحترفة تتجاوز مبلغ الألف مليار سنتيم، بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي”.

وأكد سبقاق “ابتداء من الموسم المقبل سيتم تطبيق القوانين الدولية التي تعتمدها الكونفديرالية الافريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). والفريق الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا لن يحوز على إجازة النادي المحترف”.

كما أضاف سبقاق قائلا: ” من بين شروط هذه الإجازة هو عدم ترتب أي ديون على النادي. لكن للأسف الشديد هناك كثير من اللاعبين والمدربين ممن يدينون بالأموال من الشركات الرياضية. وهو ما دفع البعض منهم إلى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على حقوقهم”. مبديا أسفه على الوضع الذي آل إليه الاحتراف في كرة القدم الجزائرية الذي لم يبق منه سوى الإسم فقط.

وفي هذا الشأن، قال سبقاق “ليس لدينا من الاحتراف سوى الاسم،فالشركات الرياضية التي يجب أن تكون ذات طابع تجاري وتمتلك أسهم. تجدها تعيش من أموال الدولة،الاحتراف الذي لا يدر الأموال لا يسمى باحتراف،وللأسف الشركات الرياضية الخاصة،بالأندية الوطنية تتواجد في وضعية مالية كارثية”.

نادي وحيد يستجيب للشروط

وأورد،مسؤول القطاع أن من بين الأندية الجزائرية الـ18،الناشطة في البطولة المحترفة يوجد ناد وحيد من يستجيب للشروط التي أملتها الكونفدرالية الافريقية. حول الاحتراف “الفريق الجزائري الوحيد الذي يستوفي شروط الهيئة الافريقية هو شبيبة الساورة. بالرغم من عدم توفره على الأموال التي تستفيد منها فرق أخرى”.

وفي تذكيره بأن ملف الاحتراف “أصر عليه رئيس الجمهورية الذي طلب بالتكفل به بشكل نهائي لأجل التحدث على احتراف حقيقي”. أكد الوزير “أنه وفي حال عدم استجابة جميع الأندية إلى شروط الكاف فسيتم تقليص عدد الأندية الناشطة في البطولة المحترفة. سنقلص عدد أندية الرابطة الأولى المحترفة الموسم المقبل (2022- 2023) إلى 16. وقد يتقلص العدد إلى أقل من ذلك بكثير إذا لم تستوف شروط الهيئة القارية”.