الفاف ووزارة الشباب والرياضة يهنئان اتحاد العاصمة على تتويجه الجديد

هنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، فريق اتحاد العاصمة، نظير تتويجه اليوم الجمعة بكأس السوبر الإفريقي.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، عبارات التهنئة لفريق اتحاد العاصمة، عقب هذا التتويج.

ومن جهتها حرصت وزارة الشباب والرياضة، على توجيه تهانيها هي الأخرى، لاتحاد العاصمة، نظير هذا الانجاز.

وكان اتحاد العاصمة، قد حقق كأس السوبر الإفريقي، بعد اطاحته بالأهلي المصري، بنتيجة (1-0)، في النهائي الذي جمعهما بالسعودية.

يذكر أن اتحاد العاصمة، كان قد توج بكأس الكونفديرالية الإفريقية، قبل أن يضيف لقب السوبر الإفريقي إلى خزائنه.

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