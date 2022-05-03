الفاف يرد على الاعلام الكاميروني ويصف انزلاقاته بـ “اللاأخلاقية”

ردّ الإتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف على الاعلام الكاميروني بقوة ووصف إنزلاقاته بـ “اللاأخلاقية”. من طرفه بعدما تهكم على المدرب جمال بلماضي.

وطلب الإتحاد الجزائري في بيان صادر اليوم. من الإتحاد الكاميروني ومن المسؤولين أن يدينوا مثل هذه التصرفات.

كما تمنى ان يتدخل العقلاء في الكاميرون وفي الجزائر و في كل الدول لتهدئة الأمور وارجاعها إلى الصواب.

وأكد المسؤول الأول عن الفاف شرف الدين عمارة استعداد للعمل والتعاون سويا مثلما كانت عليه العادة.

كما ختم البيان. ان تسود الروح الرياضية في المنافسات المقبلة و ان تبقى الروح الأخوية سائدة.

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