الفاف يعزي في وفاة الرئيس السابق لإتحاد الحراش

قدم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة تعازيه لعائلة الرئيس السابق لفريق إتحاد الحراش فيصل بن سمرة الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ57 سنة.

ونشرت الصفحة الرسمية لإتحاد الجزائري لكرة القدم على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك تعازيها لعائلة بن سمارة والتي جاء فيها:

“بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة السيد فيصل بن سمرة الرئيس السابق لنادي اتحاد الحراش

وإذ يعزي رئيس الاتحاديةالجزائريةلكرةالقدم السيد شرف الدين عمارة نفسه أولا في هذا المصاب الجلل، فإنه يتقدم باسمه الخاص وباسم أعضاء المكتب الفدرالي وكل عائلة كرة القدم الجزائرية بأحر عبارات التعازي لعائلة الفقيد وعائلة اتحاد الحراش راجين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله من أهل الجنة.

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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