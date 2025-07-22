“الفاف” يكشف عن تفاصيل تنظيم كأس الجزائر 2026

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر ثلاث مراسلات رسمية مؤرخة في 20 جويلية المنقضي، جملة من التوضيحات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنافسة كأس الجزائر 2026.

والتي ينتظر أن تعود إلى الواجهة بطابعها الكلاسيكي وبمشاركة جميع الأندية من مختلف المستويات.

مشاركة إجبارية وتحديد الحصص الجهوية

بدقة أكدت “الفاف” أن المشاركة في كأس الجزائر ستكون إجبارية لجميع فرق رابطة مابين الجهات، والرابطة الوطنية للهواة، فيما ستكون المشاركة إختيارية لفرق الرابطات الولائية و الجهوية.

وستُجرى المباريات وفقًا للبرنامج التالي:

الدور الجهوي الأول: 12 و13 سبتمبر 2025 (فرق الرابطات الجهوية و الولائية إختياري)

الدور الجهوي الثاني: 26 و27 سبتمبر 2025 (فرق الرابطات الجهوية و الولائية)

الدور الجهوي الثالث: 10 و11 أكتوبر 2025 ( دخول فرق رابطة مابين الجهات إجباري)

الدور الجهوي الرابع: 21 أكتوبر 2025

الدور الجهوي الخامس: 4 نوفمبر 2025 ( دخول فرق القسم الوطني الثاني على مستوى الجهوي إذا إستوجب إدخالها في دورين)

الدور الجهوي السادس: 14 و15 نوفمبر 2025 ( فرق القسم الثاني معنية على مستوى كل الرابطات الجهوية)

وأشار بيان “الفاف” أن كل رابطة جهوية ملزمة بمنح قائمة المتأهلين على مستواها للجنة كأس الجزائر في أجل لايتعدى تاريخ 17 نوفمبر.

كما تم إلزام كل رابطة من الرابطات الجهوية باستغلال التواريخ وفق عدد الفرق المنخرطة في منافسة كأس الجزائر لديها، وما يستلزم عليها لعبه من أدوار من أجل الوصول إلى الحصة المحددة لها من قبل لجنة كأس الجزائر وهي:

رابطة الجزائر- 08 مقاعد

رابطة قسنطينة- 07 مقاعد

رابطة وهران- 06 مقاعد

رابطة البليدة- 06 مقاعد

رابطة سعيدة- 04 مقاعد

رابطة بشار- 04 مقاعد

رابطة ورقلة- 05 مقاعد

رابطة باتنة- 05 مقاعد

رابطة عنابة- 03 مقاعد

وأكد ذات البيان، أنه لن يُسمح بمشاركة أي فريق لم يحصل على ترخيص إداري رسمي قبل 4 سبتمبر 2025، خصوصًا على منصة “فافة-كونيكت”، كما ستُقصى تلقائيًا الفرق المتأخرة في تأكيد مشاركتها أو غير المسددة لحقوق المشاركة.

ودعا الاتحاد جميع الرابطات إلى التقيد التام بهذه التعليمات لضمان تنظيم محكم للمنافسة الأعرق على الساحة الكروية الجزائرية.

عدم السماح للأندية غير المؤهلة بالمشاركة في هذه الحالات:

لا تسمح الرابطات الولائية والجهوية لأي ناد بالمشاركة إذا لم يكن مسجلًا له 16 لاعبًا على الأقل في نظام الفاف-كونيكت في التاريخ المحدد له يوم 04 سبتمبر 2025، وفقًا لمقاييس مطابقة كاملة إداريًا وماليًا مع التعيين الرسمي وليس مجرد التسجيل كمسودة.

تُجرى القرعة الخاصة بالدور الجهوي الأول يوم الأحد 07 سبتمبر 2025، على الساعة العاشرة صباحًا على مستوى كل الرابطات الجهوية.

في مقابلات الأدوار الجهوية، تُلعب المقابلات بالضرورة في ملعب الفريقين، ويكون الفريق المسجل أولًا مسؤولًا على التنظيم. في حالة عدم وجود ملعب صالح للاستقبال، تُجرى عملية القرعة في كل تشابه.

تواريخ الأدوار الوطنية لكأس الجزائر 2026 (أكابر):

أشرفت عليها لجنة كأس الجزائر وحددت الأدوار الخاصة بها وفق التواريخ التالية:

قرعة الأدوار الوطنية: الخميس 20 نوفمبر 2025.

الدور 1/32: الجمعة والسبت 5 و6 ديسمبر 2025.

الدور 1/16: الجمعة والسبت 12 و13 ديسمبر 2025.

الدور 1/8: الجمعة والسبت 2 و3 جانفي 2026.

الدور ربع النهائي: الجمعة والسبت 6 و7 فيفري 2026.

الدور نصف النهائي: الجمعة والسبت 20 و21 فيفري 2026.

الدور النهائي: سيحدد لاحقًا.

تُجرى قرعة الأدوار 1/32، 1/16، 1/8 بنظام المباراة الواحدة، ويستقبل فيها الفريق الذي يسحب أولًا أو المسجل أولًا في ملعبه أو في ملعب يقترحه إليه إذا كان ملعبه غير صالح للاستقبال.

في حال تسجيل عدد كبير من اللاعبين من النادي المعني بالمنافسات الدولية، ومهما كان النادي المنافس، يتم تأجيل مباريات الدورين 1/32 و1/16.

يسري قرار عدم تنقل الفريق النازل للمشاركة في الدور الوطني ليوم 30 جوان 2025 خلال مقابلات الأدوار 1/32، 1/16، وثمن النهائي.

إصلاحات تنظيمية مهمة تشمل تقنية الـVAR والملاعب المعتمدة

أوضحت “الفاف” أن الأدوار المتقدمة مثل الربع والنصف النهائي ستُلعب فقط على ملاعب مجهزة بتقنية VAR، كما سيتعين على الأندية المعنية التأكد من مطابقة ملاعبها لهذه الشروط قبل 31 ديسمبر 2025، أو اقتراح ملعب بديل.

كما شددت على أن الفريق المضيف يُحدد وفق نتيجة القرعة أو الأفضلية الفنية (عدد اللاعبين الدوليين)، بينما يتحمل الفريق المستضيف مسؤولية التنظيم الكامل للمواجهة.

ضوابط صارمة بشأن العقوبات والانذارات

تُحتسب الإنذارات المسجلة في هذه المنافسة ضمن سلسلة الإنذارات للاعبين، كما تُمنح نفس معايير العقوبة المطبقة على البطولة، مع مراعاة اللاعبين الموقوفين في البطولات الرسمية.