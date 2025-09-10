“الفاف” تعزي في وفاة والد اللاعب السابق يونس سفيان

تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، برئاسة وليد صادي، بأحر التعازي والمواساة إلى اللاعب السابق، والمدرب المساعد للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، يونس سفيان، إثر تلقيه نبأ وفاة والده.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفيدرالي، بأصدق التعازي إلى يونس سفيان وعائلته الكريمة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال صادي في رسالة التعزية: “ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدك، وأود أن أتقدم لك ولعائلتك الكريمة بأصدق التعازي. نسأل الله أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان”.

وبهذا المصاب الجلل، أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تضامنها الكامل مع المدرب يونس سفيان، معبرة عن دعمها له في هذه الفترة الصعبة.