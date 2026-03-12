الفاف تعلن تواصل بيع تذاكر مباراة الخُضر أمام غواتيمالا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، اليوم الخميس، عن تواصل عملية بيع تذاكر المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره منتخب غواتيمالا، ضمن برنامج التحضيرات لكأس العالم 2026.

وأوضحت “الفاف” أن التذاكر الخاصة باللقاء المقرر يوم 27 مارس الجاري بمدينة جنوة الإيطالية، طرحت للبيع بداية من يوم 2 مارس، حصريًا عبر المنصة الرقمية الإيطالية “سبور تيكيت وان”، https://sport.ticketone.it/…/algeria-vs-guatemala. بسعر يتراوح بين 17 و82 يورو، حسب الفئات المعتمدة.

وتندرج هذه المواجهة الودية ضمن استعدادات “محاربي الصحراء” للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام بكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. في إطار سعي الطاقم الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش لضبط التشكيلة والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل الموعد الكبير.