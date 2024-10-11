الفاف تكشف أسباب مغادرة حجام لتربص “الخضر”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف عن سبب مغادرة المدافع جوان حجام مقر إقامة الخضر بعنابة، مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت الفاف في بيان لها اليوم الجمعة، أن جوان حجام غادر الكتيبة الوطنية بسبب إصابة طفيفة تلقاها في وقت سابق.

كما قالت الفاف إن حجام لن يسافر مع المجموعة إلى الطوغو هذا السبت تحسبا لمواجهة البلد المستضيف بملعب كيغي يوم الإثنين القادم ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا.

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