“الفاف” توجه تهنئة خاصة لعيسى ماندي بعد فوز الخضر أمام الطوغو

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، سهرة أمس الخميس، رسالة تهنئة خاصة للدولي الجزائري عيسى ماندي، عقب فوزهم أمام منتخب الطوغو.

وكتب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر منصة “X”: “100 مباراة بقميص المنتخب الوطني، مبروك عيسى ماندي، هذا الانجاز، والمسوار الكبير مع المنتخب الوطني”.

وأرفق مسؤولي “الفاف”، هذه الرسالة بصورة لمدافع الخضر، إلى جانب الرقم “100”، والذي يمثل عدد المباريات التي خاضها ماندي إلى حد الآن مع المنتخب الوطني.

يذكر أن عيسى ماندي، شارك أساسيا أمس الخميس، ضمن تشكيلة الخضر، في مواجهة الطوغو، وساهم في الفوز العريض المحقق بخماسية لهدف.

100 مباراة بقميص المنتخب الوطني 🇩🇿🔥 مبروك لعيسى ماندي هذا الانجاز و المشوار الكبير مع الخضر 💪⚽️

100 games of excellence! 🇩🇿🔥 Congrats to Aïssa Mandi on this amazing achievement with the Algerian National Team! 💪⚽️ #LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿 | #100Caps |… pic.twitter.com/VNQ7qzu8iv

— Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) October 10, 2024