“الفاف”.. إلزام الرابطات بتعريب المحاضر والمراسلات بدايةً من الموسم المقبل

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعليمة رسمية تقضي بوجوب تعريب جميع المحاضر والمراسلات الصادرة عن الرابطات الجهوية والولائية.

وذلك انطلاقًا من الموسم الرياضي المقبل 2025-2026.

القرار الذي ورد في تعليمة تحت رقم 662/أ.ع/ف.ج.ك.ق/2025 بتاريخ 7 ماي 2025، موجّه إلى رؤساء الرابطات، ويُطالب فيه الأمين العام للاتحادية، بضرورة صياغة محاضر لجان الانضباط، تعيينات الحكام، وتقارير البرمجة، باللغة العربية الفصحى. وهذا، إضافة إلى مختلف المراسلات الموجهة إلى الجهات الرسمية أو الداخلية.

وجاء هذا الإجراء تنفيذاً لمخرجات المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 30 أفريل 2025. ويُعدّ تجسيداً عملياً لخيار الدولة في ترسيخ استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرياضية. وتوحيد لغة التواصل داخل المنظومة الكروية الوطنية.