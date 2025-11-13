“الفاف” تسعى لإقناع إيثان مبابي بتمثيل “الخضر”

يواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم مساعيه لتوسيع دائرة اللاعبين مزدوجي الجنسية في صفوف المنتخب الوطني.

وهذه المرة وضِع اسم إيثان مبابي، شقيق النجم الفرنسي كيليان مبابي، ضمن قائمة الأسماء التي تحظى بمتابعة خاصة من قبل “الفاف”.

فبحسب ما كشفه موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن الجزائر ترغب في إقناع لاعب باريس سان جيرمان الشاب بتحويل وجهته الدولية من فرنسا إلى الجزائر. مستغلة أصوله الجزائرية من جهة والدته، فايزة لعماري.

ويعَدُّ مبابي البالغ من العمر 18 عامًا أحد أبرز المواهب الصاعدة في مركز خط الوسط الدفاعي. وقد شارك سابقًا مع منتخب فرنسا لأقل من 19 عامًا، ما يعني أنه لا يزال مؤهلاً لتغيير جنسيته الرياضية وفق لوائح الفيفا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من الظهور الأول لـ لوكاس زيدان، نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، بألوان المنتخب الجزائري. ما يؤكد رغبة الاتحاد في استقطاب جيل جديد من المواهب البارزة من ذوي الأصول الجزائرية لتعزيز صفوف المنتخب الوطني مستقبلاً.