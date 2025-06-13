“الفاف” تعزّز شراكتها مع “الفيفا” لتطوير المواهب الشابة

استقبلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، من 10 إلى 12 جوان، ممثل برنامج FIFA TDS (مخطط تطوير المواهب)، فيصل شيبصاه.

وحسب بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، فقد انطلقت الزيارة يوم الثلاثاء 10 جوان بعرض شامل للخطة الاستراتيجية للمديرية الفنية الوطنية للفترة المقبلة. قدمها المدير الفني الوطني، علي موصر. وركز العرض على أهمية هيكلة شبكة الكشف عن المواهب في مختلف مناطق الوطن. وتوسيع قاعدة الانتقاء لضمان استدامة الأداء الكروي في المستقبل.

وقد تخللت اليوم الأول زيارة ميدانية إلى المركز الفني الوطني بسيدي موسى الذي يُعَدُّ حجر الأساس في تنفيذ هذا المشروع الطموح.

أما اليوم الثاني من الزيارة، الأربعاء 11 جوان، فقد شهد تنظيم اجتماع موسع على مستوى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. جمع الطاقم الفني الكامل لـ DTN.

وقد تركزت النقاشات حول أدوار ومسؤوليات كل فاعل في عملية الانتقاء. من الاكتشاف المبكر للمواهب إلى إدماجها تدريجياً في المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها.

وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى أهمية توحيد الرؤية والتنسيق بين مختلف الجهات الفنية. واختتم اليوم بحضور ممثل برنامج FIFA TDS. المباراة الودية جمعت منتخب الجزائر لأقل من 17 سنة بنظيره الموريتاني التي انتهت بفوز “الخُضر” بهدف دون رد.

وفي ختام البيان، كشفت “الفاف” أن اختتام زيارة ممثل برنامج FIFA TDS،كان يوم أمس الخميس. بلقاء رسمي بمقر الفاف. جمع ممثل الفيفا بالأمين العام المساعد، حليم جندوبي. الذي أكد بدوره أن التكوين واكتشاف المواهب يعَدّان من أولويات الرئيس وليد صادي. ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء نموذج أداء كروي مستدام. وقادر على تغذية المنتخبات الوطنية بلاعبين مكوّنين محلياً على أعلى مستوى.