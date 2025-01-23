الفاف تعلن انطلاق محاضرات المتربصين لنيل شهادة “كاف أ”

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، انطلاق محاضرات المقياسين 3 و 4 للمجموعة الرابعة لمتربص شهادة التدريب “كاف أ” (CAF A).

وكشفت الفاف أن المحاضرات انطلقت بالمركز التقني سيدي موسى بالجزائر العاصمة.

وعرف انطلاق المحاضرات حضور عدد من اللاعبين السابقين للمنتخب الوطني، على غرار كريم زياني وخالد لموشية. إلى جانب مدربين من جنسيات عربية مختلفة مثل التونسي معز بوعكاز.

وكانت الفرصة مواتية أيضاً للقاء اللاعبين السابقين للمنتخب الوطني.

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