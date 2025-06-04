“الفاف” تعلن تواصل بيع تذاكر مباراة الخُضر أمام رواندا عبر منصة “ديجيتيكيت”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الرواندي، لا تزال متواصلة.

وستجرى المباراة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، يوم غد الخميس، بداية من الساعة الخامسة (17:00)، لا تزال متواصلة عبر المنصة الرقمية https://digiticket.dz.

ودعت “الفاف” الجماهير الراغبة في متابعة اللقاء من مدرجات الملعب إلى الإسراع في اقتناء تذاكرهم إلكترونيًا. وذلك تفاديًا للازدحام وضمانًا لتنظيم محكم للعملية. مؤكدة أن المنصة تتيح شراء التذاكر بطريقة سهلة وآمنة.

وتندرج هذه المباراة ضمن تحضيرات “الخُضر” للاستحقاقات القادمة. إذ يسعى الطاقم الفني إلى الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين. خاصة الجدد منهم، في أجواء تنافسية حقيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة ستُلعب بحضور الجماهير، ما يمنح الفرصة للأنصار لمتابعة نجوم المنتخب الوطني عن قرب، وتشجيعهم في هذه المرحلة التحضيرية.