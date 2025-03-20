الفاف تعلن موعد سفر بعثة الخُضر من غابورون إلى فرانسيستاون

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم الخميس، موعد تنقل الخضر من العاصمة غابورون صوب مدينة فرانسيستاون، تحسبا لمواجهة منتخب بوتسوانا بملعب “عوبيد إياتني تشيلومي”.

وكشفت الفاف أن بعثة الخُضر ستكون منتصف نهار هذا الخميس، صوب فرانسيستاون التي تبعد عن العاصمة بـ 430 كيلومتراً.

وقالت الفاف إن المنتخب الوطني أجرى، ظهيرة الأربعاء، الحصة التدريبية الثانية في غابورون، بمشاركة جميع اللاعبين، تحت إشراف المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. إذ خصصت التدريبات للجانب التكتيكي من أجل ضبط آخر اللمسات قبل المواجهة.

وقبل انطلاق الحصة التدريبية، وقف اللاعبون وكافة الأطقم، دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الأبرار، إحياءً للذكرى الـ 63 لعيد النصر.