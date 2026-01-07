“الفاف” تكرّم شبيه الزعيم الكونغولي باتريس لومومبا

حظي المناصر الكونغولي الشهير بتجسيد شخصية الزعيم التاريخي، باتريس لومومبا، بتكريم خاص من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وطاقم المنتخب الوطني الجزائري.

وجاءت هذه المبادرة من مسؤولي “الفاف” تكريمًا للمناصر المعروف بولائه لذاكرة الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا، ورمزيته التاريخية في مسار النضال الإفريقي.

وقام مسؤولو “الفاف” بمنح المناصر الكونغولي قميص المنتخب الوطني الجزائري، يحمل اسم الزعيم التاريخي باتريس لومومبا.

وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على إبراز البعد الإنساني والرمزي لكرة القدم، وتعزيز روابط الأخوة الإفريقية، ودعم القيم التاريخية المشتركة التي تجمع شعوب القارة السمراء.