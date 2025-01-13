“الفاف” تكشف برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، اليوم الاثنين، برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس الجزائر 2025.

وكشفت “فاف”، عبر موقعها الرسمي، الفِرق التي ستخوض مباريات هذا الدور، مع تحديد تواريخ، وملاعب إجرائها.

ويأتي هذا البرنامج الذي نشرته “فاف”، رغم عدم استكمال بعض المباريات الخاصة بالدورين الـ32، والـ16. التي تم تحديد موعد، ومكان خوضها، هي الأخرى.

وجاء البرنامج الكامل الذي كشف عنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على النحو التالي: