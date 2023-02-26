الفالحي: “مهمتي لم تكن سهلة وأتمنى التوفيق للمولودية”

ودّع مساعد مدرب مولودية الجزائر، التونسي رضوان الفالحي، أعضاء الفريق واللاعبين، مؤكدا مغادرته الطاقم الفني.

وصرح الفالحي، لتلفزيون “النهار”، عقب الفوز أمام أمل الأربعاء: “صحيح وجهت رسالة وداع للاعبي المولودية، وطالبتهم التحلي بالثقة في النفس”.

كما أضاف: “التحقت بمولودية الجزائر مع المدرب فوزي البنزرتي، ومن باب التضامن، علي المغادرة برحيله”.

وأردف: “منحت رئيس المولودية موافقتي للاشراف على مبارتين، إلى حين تعيين طاتقم جديد، المهمة لم تكن سهلة لكن نجحنا في تحقيق تعادل وانتصار”.

وتابع رضوان الفالحي: “واثق من ان الاختيار المقبل لادارة الفريق سيكون صائبا، وأتمنى التوفيق لمولودية الجزائر”.