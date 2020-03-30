الفاو..العالم قد يشهد أزمة غذائية نتيجة تفشي فيروس كورونا وفرض الدول تدابير الحجر الصحي

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، من أن العالم قد يشهد أزمة غذائية ما لم تتخذ إجراءات سريعة للحفاظ على استمرار سلاسل إمدادات الغذاء العالمية.

وأفادت الفاو، اليوم الإثنين في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن تحدث اضطرابات في المواد الغذائية خلال شهر أفريل وماي القادمين.

وأوضحت المنظمة أن تفشي فيروس كورونا عالميا وفرض كثير من الدول تدابير حجر صحي للحد من انتشاره تسبب في شل القدرة على نقل المواد الغذائية.

كاشفة في السياق ذاته، أن ذلك أضر بقطاع الثروة الحيوانية بسبب ضعف إمكانية الوصول إلى العلف، إلى جانب قيود اللوجيستية ونقص العمالة.

كما حذرت الفاو من احتمالات ارتفاع أسعار مواد غذائية مثل اللحوم وغيرها من السلع القابلة للتلف مقابل استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية.