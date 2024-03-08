الفاو: المنظمة جاهزة لمرافقة الجزائر في مشاريع تربية المائيات

أكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” شو دونيو، على أهمية العلاقات التي تربط المنظمة بالحكومة الجزائرية في عدة مجالات. مبرزا جاهزيتها لمرافقة الجزائر في مشاريع تربية المائيات. لاسيما الجانب التقني وعصرنة أنماط ووسائل الإنتاج وتوسيع البحث العلمي.

وقال المسؤول في تصريح صحفي، عقب الزيارة التي قادته رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني. لمعاينة السفينة العلمية قرين بلقاسم بميناء الجزائر. أن المنظمة الأممية تتجه نحو تعزيز نشاط تربية المائيات في القارة الافريقية. معتبرا إياه الحل الوحيد لتغطية الطلب على السمك في ظل تباطؤ إنتاج المنتجات البحرية مع تسهيل المهام للدول التي ترغب في هذا النوع من الإنتاج.

وأكد المدير العام، أن الطلب العالمي على السمك سجل لأول مرة تغطية 52 بالمائة من الإحتياجات عن طريق مشاريع تربية المائيات. في حين تم توفير الـ 48 بالمائة الباقية عن طريق الصيد البحري. مشيرا إلى أن نشاط تربية المائيات يحمل عدة أبعاد تتعلق أساسا بدعم وفرة الغذاء والحفاظ على البيئة.

من جهته أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن هذا اللقاء يعد فرصة لتدارس مختلف سبل التعاون مع المنظمة. التي تم الشروع فيها منذ عدة سنوات خاصة في مجال تربية المائيات.

كما أبدى الوزير إستعداد القطاع لمشاركة العمل والبحث في مجال تقييم الثروة السمكية. أين كشف عن الهدف المسطر لبلوغ 100 ألف طن/سنة من تربية المائيات، موزعة بين 40 ألف طن/سنة من تربية المائيات البحرية و60 ألف طن/سنة من تربية المائيات القارية (مياه عذبة). مشيرا إلى أن الإنتاج الكلي من الصيد البحري وتربية المائيات وكذا صيد التونة الحمراء.، بلغ سنة 2023 إلى غاية نوفمبر، حوالي 112 ألف طن.

كما كشف الوزير عن تحديد 47 منطقة نشاط لتربية المائيات على مساحة تناهز 50 هكتار كمرحلة أولى. مع التوجه التدريبي لادماج تربية المائيات مع الفلاحة من خلال المحيطات الكبرى. كبداية بسعة أحواض سقي تبلغ 50 ألف متر مكعب.