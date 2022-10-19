الفاو: على الرغم من الأزمات.. الجزائر أحرزت تقدما في تحقيق الأمن الغذائي

كشفت، إيرينا كوبليفاتسكايا-بتود، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”. أن الجزائر أحرزت تقدما في مجال تحقيق الأمن الغذائي. على الرغم من الأزمات المتتالية التي شهدها العالم.

و قالت ممثلة منظمة “الفاو”، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتغذية بالجزائر، المنظم من طرف وزارة الفلاحة، أنه رغم الأزمات التي مرت على العالم، يمكن القول إن الجزائر أحرزت تقدما”. مشيرة إلى أن الجزائر تقوم بمجهودات كبيرة على عدة مستويات لتكثيف الإنتاج وتحسين نوعيته.

كما أشارت ممثلة الفاو، إلى الإمكانيات والقدرات الكبيرة التي تحوز عليها الجزائر. مشيرة إلى أن أهم هذه الإمكانيات تتمحور في اليد العاملة من النساء والرجال الذين يملكون تقاليد جيدة في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية. مؤكدة أن الجزائر بإمكانها مساعدة العالم في تحسين نسبة الأمن الغذائي، ونشر التغذية الصحية.

و ذكرت ممثلة الفاو، بأن المنظمة تعمل على بلوغ هدف تمكين الجميع من غذاء صحي في إطار الإستراتيجية المسطرة والمبادرات الحكومية. غير أن المسؤولية ينبغي أن يتقاسمها الجميع من خلال نشر نموذج إستهلاكي يتفادى التبذير. كما دعت إلى الإستفادة من مستوى التضامن الجماعي في هذا الظرف والعمل على تسيير الموارد بنمط أكثر فعالية واستدامة.

وفي تصريح مسجل عرض خلال مراسم الاحتفال، أكد شو دونيو، المدير العام لمنظمة “الفاو” على ضرورة إستفادة الفئات الأضعف من الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية والعالمية. وتحسين فرص الحصول على التدريب والحوافز والعلوم والبيانات وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا.

وقال أن هذا التوجه سيحفز أصحاب الحيازات الصغيرة ويدرجها في صميم عمليات التحول الزراعي. داعيا الى ضرورة توفير فرص العمل وخدمات لائقة في المناطق الريفية. بالإضافة كذلك إلى تشجيع سكان الأرياف والسكان الأصليين باعتبارهم حماة التنوع البيولوجي. كما دعا الحكومات إلى وضع برامج ملائمة للحماية الإجتماعية والتضامن لحماية الفئات الأضعف في البلدان المعرضة لخطر الجوع وسوء التغذية والمجاعة.

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