الفايسبوكيون يحذّرون من “الدلاع”

حذّر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، المواطنين لتفادي اقتناء فاكهة “الدلاع” التي يتم استهلاكها على نطاق واسع في فصل الصيف.

التحذيرات روّجت في اجتناب اقتناء المنتوج قبل دخول شهر ماي، نظرا لإستخدام مواد سامة في غرسه.

من جهته نفى رئيس غرفة الفلاحة لولاية الوادي بكار حامد غمام، أن تكون فاكهة البطيخ بنوعيها تحمل مواد سامة.

وقال غمام في اتصال مع قناة النهار، أن الفلاحون يغرسون البطيخ في وقت ممبكر.

وهو ماجعل جني هذه الفاكهة بدأ في منتصف شهر مارس.

كما أكد المتحدث، أن هذه الفاكهة هي سليمة، وإذا كان أي شيء فيبقى لضمير الفلاح الذي يعمل في النوع من الفواكه.