الفايسبوكيون يطلقون مسابقة لأحسن صورة ثلجية في ميلة

أطلق شباب ولاية ميلة مسابقة على الفايسبوك، لأحسن صورة تم التقاطها منذ بداية تساقط الثلوج على المنطقة.

وتم إطلاق المبادرة على صفحة “أخبار ميلة” على الفايسبوك، التي هي عبارة عن مجموعة ينشر من خلالها المشتركين كل الأخبار الجديدة وما يتعلق بالولاية.

ووضعت الصفحة شروطا للمشاركة في المسابقة، هي ذكر مكان التقاط الصورة، استمرار المسابقة على مدار 24 ساعة.

كما حدد القائمون على الصفحة أيضا معايير لاختيار الفائز في المسابقة، على غرار أن تكون الصفحة الحائزة على أكبر عدد من الإعجابات هو الفائز.

وسيتم نشر اسم الفائز مع الصورة بعد نهاية مدة المسابقة المحددة بـ24 ساعة، من إطلاق المبادرة.