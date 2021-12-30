الفايسبوك أقلب حياتي

السلام عليكم لا أدري إن كان هناك جدوى من رسالتي هذه ، ولكنني شعت بضيق ولابد أن أفرغ ما في قلبي. فليس هناك أقسى من أن يجد الإنسان نفسه وهو على عتبه الستين صفر اليدين لا بيت لا زوجة ولا أولاد. والسبب الفايسبوك اللعين الذي أعاد لزوجتي ماضيها .

في الأمس القريب كنت بفضل الله أنعم بحياة مستقرة زوجة صالحة ورزقنا الله بخمس أولاد وفرت لهم حياة كريمة من حب ورفاهية،لا أنكر مساهمة أمهم. كنت أكن لزوجتي حبا كبيرا، كانت تقف بجانبي في المرة والحلوة منذ أول يوم تزوجنا فيه.

الفايسبوك أقلب حياتي

كما تجاوزنا كل العقبات وصار لدينا منزلا ومركبة فاخرة، أولادي كلهم تخرجوا من الجامعة،نظرت حولي وجدت أن زوجتي تستحق أن أتوجها بمكافئة لا تخطر على بالها، ففكرت بطريقة كي أجازيها قمت بتسجيل كل أملاكي باسمها.

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بعد أن سجلت كل شيء باسمها بسنوات قليلة، انقلبت أحوال زوجتي وصارت التنغيص يطبع حياتنا، أصواتنا كل يوم ترتفع، والعلاقة تتأزم، لكنني لم أتوقع أننا سنصل إلى الانفصال لكن قامت برفع قضية خلع ضدي والمحكمة أصدرت حكم الطلاق، فوجدت نفسي في الشارع الذي لم يثمر فيهم حبي ولا دعمي فقد شوهت صورتي في أعينهم كما يجب.