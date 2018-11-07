“الفايسبوك” يطلق صندوقا ضد “التحرش الجنسي ” في فرنسا

أعلن الفايسبوك عن إطلاق صندوق المواطنة عبر الإنترنت في فرنسا ضد التحرش الجنسي بين الشباب بمليون يورو لعام 2019.

والهدف منه تدعيم مشاريع المجتمع المدني وأيضا محاربة التحرش الإلكتروني بين الشباب.

وأوضح موقع التواصل الإجتماعي الأمريكي في بيان له أن لجنة من خبراء تسير الصندوق وتختار المشاريع الفائزة.

وتتكون اعضاء الصندوق من :

ريموند أرتيس، رئيس “فيدرالية أولاياء التلاميذ”.

فريديريك بوتي، المندوب المشترك بين الوزارات لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية ومناهضة المثليين.

وأيضا إيانيس رودر، أستاذ التاريخ والجغرافيا في سانت دينيس.

باتريس هويير الطبيب النفسي وأخصائي في الطفل والمراهق.

لولا دوبيني ، مدونة تعاملت ضد التحرش.

وجولي دي بيلينكورت، رئيس الأمن وأمان في الفايسبوك.

وقدرت الجائزة الكبرى بـ 200 ألف يورو، فإن اللجنة ستدعم كل عام “10 إلى 12 مشروعًا.

يمكن لكل منها أن يصل إلى 80 ألف يورو، والتي تبتكر في الترويج للسلوك المسؤول عبر الإنترنت.

وجاء هذا الإعلان عشية اليوم الوطني ضد التحرش في المدرسة الذي تم تنظيمه منذ عام 2015.