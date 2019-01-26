الفايسبوك يكسر الحواجز بين المنصات الإجتماعية “واتساب وأنستغرام”

يخطط الفايسبوك للجمع بين خدمات المراسلة ودمج الدردشات في واتساب ومسنجر وإنستغرام.

وكسر الحواجز بين المنصات الاجتماعية على فيسبوك، حيث سيتمكن مستخدم تطبيق مسنجر أو إنستغرام.

من إرسال محادثة مشفرة من شخص إلى آخر لديه حساب واتساب فقط.

في محاولة لتدارك الخسائر والفضائح التي منيت بها الفايسبوك في الآونة الأخيرة

مع الحفاظ على كل من مسنجر وإنستغرام وواتساب تطبيقات منفصلة على الشاشة الرئيسية.

لكن بالمقابل سيتم توحيد ميزات المراسلة فيما بين هذه التطبيقات، لتحسين عملية التواصل بين مليارات المستخدمين.

ووفقا للتقرير فإن برنامج الدمج في مراحله الأولية وسيتم الانتهاء منه في عام 2020.

بهدف إبقاء المستخدمين داخل منظومة الفايسبوك، والتي ستحتفل الشهر القادم بميلادها الـ15 .

ما سيسمح لها بالتعامل بصورة أفضل، لتنافس أمام عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وآبل.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فإن هذه الأفكار سببت خلافات على مستوى الإدارة.

أدت لرحيل مؤسسي “واتساب” و”إنستغرام” العام الماضي.