الفتاتان المقصيتان من الباك : “نهضنا باكرا ووصلنا مركز الامتحان على الساعة 8 و15”

قالت نسيمة احدى المترشحيتين المقصيتين من امتحان “الباك” في ولاية تمنراست، ألأنهما نهضتا على الساعة السادسة صباحا وذهبتا مشيا إلى مركز الإمتحان.

واعترفت نسيمة في تصريح خصت به “النهار أون لاين”، أن مقر سكناها ليس بعيدا عن مركز الإجراء لكن بالرغم من ذلك وصلتا على الساعة 8 و15.

وأكدت نسيمة انها ذهبت وشقيقتها اليوم الإثنين، إلى مركز إجراء الإمتحان، من اجل الدخول وإجراء امتحانات اليوم الثاني إلا أن رئيس المركز رفض إدخالهما.

من جهة أخرى قالت شقيقة الأختين، اأهما يعيشان ظروف نفسية جد صعبة وأنهما لم يتوقفا عن البكاء.

وفي المقابل كانت مديرة التربية لولاية تمنراست قد اكدت في تصريح لنا، أن الفتاتان وصلتا إلى المركز في حدود الساعة التاسعة صباحا رغم انهما تقطنان بالقرب منه.

كما كشفت أيضا أن الفتاتان مقصيتان من اجتياز شهادة البكالوريا، وانه من المستحيل أن تواصلا الامتحانات بسبب تأخرهما عن موعد الالتحاق بمكز الامتحان.