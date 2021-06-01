الفتح الجزئي للحدود الجوية.. وصول 299 مسافرا من فرنسا

الوطني
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الفتح الجزئي للحدود الجوية.. وصول 299 مسافرا من فرنسا
بقلم نادية بن طاهر

حطت منذ قليل، طائرة قادمة من مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، بمطار هواري بومدين بالعاصمة، وعلى متنها 299 مسافرا.وذلك في اليوم الأول، من استنئاف الرحلات الجوية، بعد أن تم تعليقها بسبب الحالة الوبائية.

وجاء ذلك، عقب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء و اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا، بخصوص الفتح الجزئي للحدود الجوية والبحرية.وتم استئناف الرحلات الجوية، وسط إجراءات مشددة وترتيبات صارمة، للوقاية من تفشي الفيروس التاجي.

وسيتم نقل المسافرين مباشرة إلى فندق مزافران، اين سيقضوان فترة الحجر الصحي المقدرة بـ5 أيام.

وتم تخصيص في المطار مختلف الأجهزة الأمنية، والقطاعات الذين يعملون على تنظيم الأمور والوقوف على سيرورة تقدم المسافرين والإجراءات الوقائية. حيث وضعت تعليمات صارمة من دخول المطار وصولا للطائرة على غرار ارتداء الكمامة، وقياس الحرارة وطبيب بكل محور مرور.


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