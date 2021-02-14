الفتح الكلي لكافة المساجد مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الأحد، عن الفتح الكلي لكافة المساجد على مستوى التراب الوطني، مع التقيد بالإجراءات الوقائية.

والتي تم وضعها في وقت سابق بالنسبة للمساجد، للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأضاف بيان مصالح الوزارة الأولى، بأنه يجب فتح هذه المساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف.

وذلك من خلال موظفي القطاع بالمساجد، واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية.

ومصالح الـمجلس الشعبي البلدي، وبدعم من لجان الأحياء والحركة الجمعوية الـمحلية.

أما فيما يخص جامع الجزائر، فسيستمر في استقبال الـمصّلين خلال الصلوات الخمس فقط.