الفتنة والأطماع في كل مكان..أحتاج الحماية والأمان

آسيا من ولاية قالمة، شابة يافعة تبلغ من العمر 25 سنة، مطلقة وأم لطفلة، موظفة، جميلة الشكل، خمرية البشرة.

طويلة القامة، تتمنى الارتباط من جديد على سنة الله ونبيه الكريم، مع رجل تقي وشريف من أية ولاية في التراب الوطني.

خاصة الشرق الجزائري، لا يتعدى عمره 40 سنة، ولا تمانع إن كان أرملا أو مطلقا بولدين على الأكثر.

ترضى الإقامة مع عائلته نظير الإحسان والعرة الطيبة.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السّرّي : 25

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