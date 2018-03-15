الفحص الطبي ضروري قبل الحصول على رخصة السياقة

يحوز العديد من المرضى النفسيين والمصابين بالأمراض المزمنة على رخصة السياقة، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها.

وقال الدكتور فتحي بن اشنهو خلال استضافته في بلاطو قناة “النهار”، أنه يجب أن يجري الشخص فحصا طبيا قبل أن يحوز على رخصة السياقة.

لأن السياقة تتطلب قدرة كبيرة من الوعي للسيطرة على السيارة والتحكم في قيادتها.

وأوضح الدكتور، أن المصابين بالأمراض المزمنة من ضغط دموي والسكري وأمراض الصرع

لا يمكنهم السيطرة على القيادة الأمر الذي يؤدي إلى نتائج كارثية.

ودعا بن أشنهو إلى ضرورة تغيير العمل الطبي في الميدان، ووجود طبيب يتحمل المسؤولية

لأن الطبيب لع علاقة وطيدة مع القانون.

كما أكد الدكتور، أن يشعر الطبيب بمسؤولية قانونية وطبية ولايوقع الشهادة الطبية فقط ، لأن الطبيب قبل أن يتخد قرار عليه أن يفحص ويسأل المريض عن عدة جوانب.

كما اقترح بن اشنهو ضرورة إنشاء لجنة خفيفة، من أجل إلزام فحص طبي يطبق على قائد الطائرة وسائق السيارة والشاحنات

للتقليل من هذه الحوادث.