الفحوصات الطبية تؤكد تعرض قندوسي لكسر على مستوى الساق

كشفت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا المصري، اليوم السبت، عن نوع الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري، أحمد قندوسي.

والتي تعرض لها خلال مواجهة الفريق أمام نادي فاركو، برسم الجولة 18 من الدوري المصري، مساء اليوم.

ونشرت إدارة نادي سيراميكا، بيانا، أكدت من خلاله، أن أحمد قندوسي، تعرض لكسر في الساق. وسيغيب اللاعب عن المنافسات الرسمية لمدة تتراوح لـ6 إلى 8 أشهر.

وجاءت نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب لتؤكد خطورة الإصابة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة بمدينة الإسكندرية. حيث أُجريت له كافة الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكدت إدارة النادي، أن المشرف العام على الفريق، معتز البطاوي، إلى جانب الطاقم الفني بقيادة، علي ماهر، وعدد من لاعبي الفريق. على التواجد رفقة اللاعب في المستشفى، تعبيرًا عن دعمهم المعنوي وتضامنهم الكامل معه في هذه اللحظات الصعبة.