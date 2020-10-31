الفحوصات تؤكد عدم إصابة فارس بالكورونا ويعود إلى التدريبات

تحصل الدولي الجزائري محمد سليم فارس، على أخبار سارة اليوم السبت، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية بأنه غير مُصاب بفيروس كورونا.

وكشفت آخر الأخبار الواردة من عاصمة إيطاليا، بأن الظهير الأيسر تحصل على الضوء الأخضر من أجل إستئناف التدريبات مع لازيو.

ويُفترض أن يتواجد مُحارب الصحراء، في المجموعة المعنية بالمواجهة المُرتقبة بين “اللازيالي” وتورينو.

وتُشير كل المعطيات بأن الظهير الأيسر، سيواصل تواجده الأساسية في تشكيلة المدرب سيموني إينزاغي.

ويُقدم بطل إفريقيا، مستويات مُحترمة منذ وصوله الى نسور روما، قادما من سبال.