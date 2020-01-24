قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ “سنعمل على تشكيل حكومة سياسية مصغرة منسجمة لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية”.

وأفاد الفخفاخ، اليوم الجمعة في تصريح له خلال عقده لمؤتمر صحفي نقلا عن وكالة الأنباء التونسية، “سأعمل على تشكيل حكومة مصغرة، مكونة من كفاءات يكون تمثيل الشباب والمرأة فيها تمثيلا هاما، وذلك في أقرب الآجال”.

وأضاف قائلا “تكليفي برئاسة الحكومة يحملني الأمانة التي أودعها الناخبون في شخص رئيس الدولة”. وقال “سننحاز لقيم الثورة والإنتقال الديمقراطي”.

وأشار في السياق ذاته “ان الوضع الراهن يتطلب منا الصرامة في تطبيق القانون”.

كما أكد الفخفاخ “أنطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة، على أساس الأطراف التي إلتقت على التصويت للقيم التي جسدها قيس سعيد”.

وأشار أنه “سيتم بناء أفكار الثروة التي تقدم بها رئيس الجمهورية “.