“الفدائي” يختبر جاهزيته بمواجهة المنتخب الأولمبي

يواجه مساء اليوم الثلاثاء، منتخب فلسطين، تشكيلة الخضر لفئة أقل من 23 سنة، في ثاني اختبار ودي لـ”الفدائي” في تربصه المقام بالجزائر.

ويخوض منتخب فلسطين تربصا تحضيرا بمدينة عنابة، ما بين الـ 12 والـ 22 ديسمبر الجاري، تحسبا للمشاركة في كأس أمم آسيا قطر 2024.

وبعدما فاز بنتيجة 3-2 على اتحاد عنابة الجمعة الماضية، سيكون المنتخب الفلسطيني. اليوم بداية من الساعة 18:00 على موعد مع اختبار آخر، وهذه المرة حينما يلاقي المنتخب الأولمبي الجزائري على ملعب 19 ماي 56.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس الاثنين. أكد مدرب المنتخب الفلسطيني مكرم دبوب. أن ودية اليوم تعد فرصة للوقوف على مدى جاهزية لاعبيه للبطولة الآسوية.

كما أوضح، بأن: “اللاعبين الفلسطينيين واعون بأهمية اللقاء الذي سيجمعهم بالأولمبي الجزائري للوقوف على مدى جاهزيتهم للمنافسة القارية المقبلة”.

مبرزا بأن المباراة ستسمح أيضا بتجريب بعض اللاعبين في عدة مراكز تحسبا لذات الموعد الكروي القاري.

كما عبر عن ارتياحه لظروف إقامة وتحضير اللاعبين الفلسطينيين بمدينة عنابة.

وكذا أجواء التضامن والتآزر التي عبرت عنها الجماهير بمدرجات الملعب خلال المقابلة الودية الأولى أمام اتحاد عنابة.